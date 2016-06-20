Пхеньян, 20 июня, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Северная Корея не будет проводить переговоров с Вашингтоном относительно двух граждан США, удерживаемых в КНДР, до тех пор, пока бывший заключенной страны Кеннет Бае не перестанет публично говорить о своем пребывании в северокорейской тюрьме, сообщает Reuters.

srnsk.ru Выход из мест заключения

Американский миссионер Кеннет Бае был арестован в КНДР в 2012 году и приговорен к 15 годам заключения за преступления против северокорейского государства. Спустя два года он был выпущен и в мае 2016 года опубликовал свои мемуары о проведенном в заключении времени. С тех пор Бае неоднократно выступал перед аудиторией и давал интервью для продвижения своей книги.

«Пока Кеннет Бае не перестанет болтать, мы не предпримем шагов в сторону какого-либо компромисса или переговоров с США по вопросу американских преступников, и, без сомнения, ничего подобного гуманитарной акции не будет», — заявили официальные лица КНДР, чьи слова приводит северокорейское агентство KCNA.

«Если Бае не прекратит, американские преступники, удерживаемые в нашей стране, окажутся в тяжелом состоянии и никогда не смогут ступить на народную землю», — добавили они.

В данный момент в КНДР находится два гражданина США, которые были осуждены и приговорены к тяжелым работам. Один из них 21-летний студент Отто Уормбир был приговорен к 15 годам за попытку украсть баннер из помещения гостиницы, в которой он проживал.

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Второй выходец из США корейского происхождения Ким Дон Чул был также приговорен за преступления против северокорейского государства к 10 лет тяжелых работ.