Москва, 20 июня, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Московском регионе. В столице и области 20 июня вновь жарко, возможны ветер и гроза, в лесах сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает Гидрометцентр.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Жаркая погода в Москве

По данным специалистов, теплая погода сохранится на всю предстоящую неделю, осадки при этом будут небольшими.

Днем в понедельник, 20 июня, температура воздуха в столице составит +27…+29 градусов, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст. В Подмосковье воздух прогреется до +24…+29 градусов.

Во вторник, 21 июня, жара в Москве усилится: днем до +29 … +31 градуса. Переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст.