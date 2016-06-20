Степанакерт, 20 июня, 2016, 10:39 — ИА Регнум. 20 июня в Санкт-Петербурге состоится встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева при участии и посредничестве президента России Владимира Путина.

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Если накануне предыдущих встреч на высшем уровне в зоне карабахского конфликта азербайджанская сторона нагнетала обстановку, то в этот раз на линии соприкосновения ВС Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана сохранялась относительно спокойная ситуация.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны НКР, противник нарушил режим прекращения огня, применив в основном стрелковое оружие. После последней встречи в Вене президентов двух стран на линии соприкосновения войск серьезных инцидентов зарегистрировано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Санкт-Петербурге состоится очередная встреча президентов Армении и Азербайджана, договоренность о которой была достигнута в рамках саммита на высшем уровне 16 мая в Вене.

14 мая помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал, что во время своего пребывания в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин встретится с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. При этом Ушаков подчеркнул, что Россия продолжит «свою посредническую миссию, естественно, в полном взаимодействии с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ, на основе принципов, которые были предложены в соответствии с заявлениями президентов России, США и Франции в период с 2009 по 2013 годы.

По словам Ушакова, сначала Путин встретится по отдельности с Саргсяном и Алиевым, а потом они проведут переговоры все вместе.

Армянская сторона официально подтвердила участие в саммите. По сообщению пресс-службы президента Армении, Серж Саргсян 20 июня с рабочим визитом отправится в Санкт-Петербург, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и трёхстороннюю встречу с президентами России и Азербайджана.

Перед встречей в Санкт-Петербурге главы Армении и Азербайджана обменялись рядом высказываний.

Серж Саргсян 7 июня выразил надежду, что Ильхам Алиев не намерен срывать венские договоренности. Глава государства выразил обеспокоенность в связи с «неуравновешенным поведением» президента Азербайджана.

«В частности, его (Ильхама Алиева, — прим. ИА REGNUM ) выступление, озвученное во время мероприятия, носящего имя «Четвертый съезд азербайджанцев мира», с циничными высказываниями о государстве Армения, личными оскорблениями в адрес президента, с которым, между прочим, через несколько дней он готовится обсуждать вопросы, с какими-то мыслями, превратившими историю в нелепость — всё это сформировало четкое восприятие неадекватности. Я надеюсь, что это какая-то временная проблема, мальчишество, и это быстро пройдет, поскольку у нас есть обязанность серьезно работать для нашего будущего. Я надеюсь, что это не было осознанным поведением, направленным на отмену венских соглашений», — заявил Саргсян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь 18 июня заявил, что настало время для конкретных шагов с целью урегулирования карабахского конфликта.

«Настало время предпринять конкретные шаги для скорейшего урегулирования конфликта», — цитирует Алиева его пресс-служба. По словам президента, посредники урегулирования также должны понять, что это не замороженный конфликт, а апрельское обострение ситуации послужило «хорошим уроком» руководству Армении.

Последняя встреча президентов Армении и Азербайджана состоялась в Вене 16 мая. В ней приняли участие также главы МИД Франции и России Арлем Дезир и Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

В ходе встречи были достигнуты договорённости предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также — для возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.