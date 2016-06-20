Волгоград, 20 июня, 2016, 10:39 — ИА Регнум. В Волгограде прохожие обнаружили неожиданную и шокирующую находку. В сумке, брошенной прямо в кустах, находился грудной ребенок. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 20 июня, сообщение о найденной малышке поступило в правоохранительные органы сегодня рано утром.

34.мвд.рф Найденный пакет

Инцидент произошел в Тракторозаводском района областного центра. Сумка была брошена в кустах между домами по улице Жолудева. В ней случайные прохожие нашли девочку, завернутую в занавеску и одноразовую пеленку. Они сразу же позвонили в полицию.

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Под Волгоградом родители бросили на улице двухлетнюю девочку

Известно, что малышку мать родила не в условиях медицинского учреждения примерно несколько суток назад. Девочку незамедлительно доставили в родильное отделение, где ей оказывают необходимую помощь. О состоянии малышки не сообщается.

Тем временем, полиция занялась поисками нерадивой родительницы. Дальнейшую судьбу ребенка определят органы опеки и попечительства.

Добавим, что, пытаясь избавиться от «ненужных» детей, горе-родительницы решаются и на более страшные вещи. Так, в феврале текущего года на скамье подсудимых оказаться мать-убийца. 27-летняя жительница областного центра уже воспитывала трехлетнего сына, когда узнала о второй беременности, которая оказалась нежеланной. Родив в ванной у себя в квартире, как выяснилось позже, доношенного и здорового мальчика, женщина утопила младенца в тазу с водой. Вину в содеянном подсудимая признала в полном объеме. Суд приговорил детоубийцу к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

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