Москва, 20 июня, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что шторм, который стал причиной гибели 14 детей на Сямозере (Пряжинский район, Карелия), был спрогнозирован синоптиками, но, несмотря на это, дети под руководством вожатых отправились на водную прогулку, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Иван Айвазовский. Шторм в ночи

Маркин отметил, что МЧС России ещё 17 июня предупреждало о том, что в большинстве районов Карелии пройдут ливни, грозы, а порывы ветра составит 17−20 м/с. «В рамках расследования мы выясним, обладали ли инструктора и их руководители этой информацией и почему они, прежде чем выйти в плаванье, не оценили скорость ветра и другие метеоусловия», — сообщил он.

Напомним, что трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня: утонули 14 детей, которые, отправившись в водное путешествие, попали в шторм. По факту случившегося задержаны пять подозреваемых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня возобновлены спасательные работы на Сямозере. Ищут последнего пропавшего школьника из Москвы.

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