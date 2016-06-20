Ярославль, 20 июня, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Строительство детского сада в городе Пошехонье Ярославской области фактически сорвано. Такой вывод можно сделать из выводов проверки, проведенной прокуратурой Ярославской области.

Как следует из письма надзорного органа, детский сад на 110 мест на ул. Комсомольской в Пошехонье строился в рамках целевой программы. Контракт на строительство был заключен 31 октября 2014 года, подрядчиком выступило ООО «Минин и Пожарский». По условиям контракта, садик должен был быть построен к 25 декабря 2015 года. Однако работы так и не были завершены. На сегодняшний день на объекте сделан фундамент, кладка до второго этажа и установлены шесть веранд на территории садика.

Несмотря на вопиющие нарушения условий контракта, расторгать его заказчик — ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» — не спешил. Уведомление о расторжении договора было направлено подрядчику лишь 25 февраля 2016 года, а на сайте госзакупок указано, что взаимные обязательства прекращены 6 апреля. Два дня спустя эта информация была направлена в антимонопольную службу для включения ООО «Минин и Пожарский» в реестр недобросовестных поставщиков. Но УФАС по Ярославской области отказалось это сделать, и «Единая служба заказчика» спорить с таким решением не стала. Более того, как констатирует прокуратура, заказчик не поторопился и вернуть аванс, уплаченный подрядчику — порядка 15, 4 миллиона рублей. Требование о возврате денег было направлено в адрес организации только 20 мая текущего года. Неустойку по контракту за счет банковской гарантии заказчик взыскивать тоже не стал — хотя гарантия и была представлена. Но срок ее действия истек, и если подрядчик окажется неплатежеспособен, получить неустойку уже не удастся.

По итогам прокурорской проверки в адрес директора департамента строительства Ярославской области внесено представление об устранении нарушений.

«Заказчик не делал ничего, что ему предписывало законодательство в этом случае: контракт не расторгал, задолженность не требовал, банковской гарантией вовремя не воспользовался. УФАС почему-то не включило организацию, грубо нарушившую условия контракта и не выполнившую своих обязательств, в реестр недобросовестных поставщиков. Избирательное правоприменение получается. Так бывает, когда организация-исполнитель пользуется каким-то расположением власти», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

Стоит отметить, что, инспектируя в 2015 году ход строительства целевых объектов в регионе, глава областного правительства Александр Князьков ни разу не назвал детский сад в Пошехонье в числе проблемных. А между тем срыв сроков строительства был очевиден в течение достаточно долгого времени. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Александр Князьков пояснил, что садик строился вне федерального финансирования — за счет регионального бюджета. Объект социально значимый, но реальной потребности в нем в Пошехонье нет.

«Детский сад в Пошехонье не входил в федеральную целевую программу, ход реализации которой мы в силу очевидных причин держали на особом контроле. Этот проект реализовывался в рамках программы областной — в Пошехонье нет очереди в дошкольные учреждения среди детей 3−7 лет. Мы ставили цель улучшить условия пребывания детей в местных детсадах. К сожалению, подрядчик нас подвел — но детсад будет достроен. В настоящий момент идет корректировка проектно-сметной документации — за время строительства поменялись некоторые требования, например, к организации пищеблоков, раздевалок. После этого будет расторгована оставшаяся часть строительства», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Князьков.

По его словам, подрядчик — ООО «Минин и Пожарский» — выполнил работы на 15 миллионов рублей, что соотносится с суммой авансового платежа, и акты по ним закрыты.

«Сейчас мы площадку у него приняли, актируем, что сделано, что нет. Суммарная стоимость объекта — 60 миллионов, и оставшиеся 45 будем выставлять на торги. Объект мы не бросим», — заверил Александр Князьков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожая ситуация возникла со строительством 3 детских садов в Ярославле и детского сада в Угличе. Подрядчики, выигравшие конкурсы на право строительства, бросили строительные площадки, так и не закончив работ.