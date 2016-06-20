Мурманск, 20 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Мурманской области начали отстрел медведей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов проводились в соответствии с распоряжением властей.

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«В лесном массиве, прилегающем к телевышке города Кандалакша произведен отстрел одной особи бурого медведя», — сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Напомним, первые медведи вблизи населённых пунктов Мурманской области были замечены в мае. Оклемавшись от зимнего сна, хищники вновь стали приходить в места, обжитые человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, количество обращений граждан, которые стали свидетелями появления бурых медведей вблизи населённых пунктов Мурманской области, начало увеличиваться в прошлом году. Экологи считают, что причиной выхода хищников к людям стал бардак — то есть свалки, расположенные на территории региона.

В прошлом году из среды обитания было изъято 11 особей бурого медведя — это те звери, которые агрессивно себя вели и угрожали здоровью людей.

Добавим, ранее мурманские охотоведы заявили о том, что займутся ликвидацией медведя в районе города Кандалакша. По словам специалистов, хищник представлял реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.