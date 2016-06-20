Ивдель, Свердловская область, 20 июня, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В Свердловской области разрыв магистрального газопровода привёл к лесному пожару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

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ЧП произошло в 05:20 по местному времени (03:20 мск) в районе 44-го километра автодороги Ивдель-ХМАО. После возгорания газа огонь распространился на лес. Пострадавших в результате ЧП нет. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Также в МЧС заявляют, что нет угрозы и населённым пунктам .

Изначально на месте ЧП работали девять единиц техники и 26 представителей МЧС и газовой службы. Но позднее группа спасателей была усилена.

Отметим, за выходные дни (18 и 19 июня) в регионе произошло 11 пожаров. Два из них тушат до сих пор.