Оренбург, 20 июня, 2016, 10:23 — ИА Регнум. «Ставлю задачу: за три предстоящих года выйти на бездефицитный бюджет. И это не прихоть!», — заявил 20 июня во время ежегодного отчета губернатор Оренбургской области Юрий Берг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава области признался, что 2015 год был трудным: значения некоторых макроэкономических показателей были ниже прогнозных параметров, что явилось следствием влияния внешних факторов, например, санкций и информационных диверсий со стороны противников России.

«Да, время трудное. И это чувствуют все — от учителя до сталевара. Экономисты всего мира ломают головы, что делать с глобальным кризисом, и не находят ответа. Потому что панацеи от кризисов нет! И волшебных рецептов от стагнации нет! Кроме одного — ежедневного упорного труда, работы на благо своей семьи, своих детей, своей Родины!», — сказал Юрий Берг и добавил, что во время кризиса необходимо сохранять спокойствие, уверенность и здравый смысл.

Губернатор предложил сделать шаги, которые, с его точки зрения, помогут победить кризис скорее и с наименьшими потерями. В частности, нужно тесное сплочение. «Вместе мы — единый народ великой страны. В самые сложные времена именно единство нашего народа, людей всех национальностей, религий и политических убеждений помогало нам побеждать любые трудности», — подчеркнул Юрий Берг.

Кроме того, кризису следует противопоставить четко спланированные действия и оперативное реагирование на изменения обстановки. Он напомнил, что в 2015 году подписал Указ о создании Штаба по мониторингу социально-экономической ситуации, по сути — областного антикризисного штаба. В него вошли члены правительства, представители федеральной власти и общественности. Разработан и реализуется план мероприятий по стабилизации ситуации в экономике и социальной сфере. То есть по сдерживанию эскалации кризисных проявлений. Первоочередное внимание Штаб уделяет рынку труда и своевременной выплате заработной платы.

«Эти вопросы — у меня на личном контроле. Минтруд и Трудинспекция докладывают о каждом нарушении прав граждан, и меры принимаются незамедлительно», — заявил глава Оренбуржья.

Также он акцентировал внимание на том, что должен продолжаться курс на экономию и разумное расходование ресурсов — то, что 2015 году губернатор определил как Стратегию качества и эффективности: «Повторю свой прежний тезис: ни один бюджетный рубль не может быть потрачен зря! Если расходовать, то рачительно и только на самое необходимое!».

Берг привел пример из практики областного бюджета, когда в сравнении с 2013 годом бюджетный дефицит сократили более чем в пять раз. Теперь дефицит — 2 миллиарда рублей. По словам губернатора, удержать эти параметры сегодня архисложно, однако он ставит задачу — за ближайшие три года избавиться от дефицита бюджета. Это установка президента для федерального уровня и для регионов.

Затронул Юрий Берг и тему госдолга: «Мы грамотно им управляем, он находится на экономически безопасном уровне. Там он и должен оставаться. В прошлом году был стабилизирован валютный долг, и теперь его величина не зависит от колебаний курса. Все это позволило сэкономить сумму, сопоставимую с расходами на культуру и спорт, — 1,6 миллиарда рублей».

Председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев отметил, что на мероприятии присутствует много депутатов. Он выразил надежду, что присутствующие на докладе будут не только слушать, но и слышать, поскольку задача всех ветвей власти бежать в одной упряжке и действовать синхронно. Отчет губернатора — это план действий.

Напомним, в декабре 2015 года депутатский корпус Закособрания одобрил во втором чтении бюджет области на 2016 год. Доходная часть бюджета Оренбургской области прогнозируется в размере 73 млрд 551 млн 599,4 тыс. рублей, расходы — в сумме 75 млрд 559 млн 879,8 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит областного бюджета — 2 млрд 8 млн 280,4 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим бюджетным циклом предусмотрено существенное снижение объема дефицита.