Москва, 20 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Дальневосточный леопард, спасенный в Приморье из капкана браконьеров, отправлен на самолете в столицу. Хищник по имени Николай будет жить в Московском зоопарке, специалисты надеются получить от представителя редкого вида многочисленное потомство, передает 20 июня «Эхо Москвы».

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Около года назад котенка леопарда возле границы с Китаем спасли российские пограничники. Животное попало в капкан или петлю браконьеров и лишилось трех пальцев. Ветеринары оказали хищнику необходимую помощь, а специалисты национального парка «Земля леопарда» готовили его к возвращению в естественные условия.

Однако позже ученые пришли к выводу, что в природе самец леопарда будет испытывать боль в поврежденной лапе, а в зоопарке ему обеспечат необходимый уход. Животное подготовили к переезду в Московский зоопарк, сейчас он гораздо меньше боится ухаживающего за ним человека, уточняют в пресс-службе национального парка.

В Москве Николай будет участвовать в программе разведения дальневосточных леопардов, для этого его будут знакомить с самками из других питомников. В настоящее время в дикой природе обитает около 80 особей дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки. Свыше 200 особей живут в разных зоопарках мира. Отлов дальневосточных леопардов запретили в 1956 году.