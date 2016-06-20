Ростов-на-Дону, 20 июня, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону вновь провалился асфальт. На этот раз глубокая яма образовалась в переулке Крепостном между улицами Большой Садовой и Социалистической. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил анонимный пользователь сообщества «Ростов | Главный», передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

rostov-gorod.ru Яма на улице Зоологической

«Осторожно, асфальт уходит под землю! По краю ямы тонкая кромка, также рядом яма на тротуаре», — предупредил активист, прикрепив фотоснимки с места, которое нужно объезжать с осторожностью.

К ямам ростовчане за последнее время уже привыкли, многие, не без сарказма, называют провалившийся асфальт нормой. А пользователи всемирной паутины с чувством юмора задаются вопросом, может, это всё-таки в городе метро начали строить? Кто-то иронично даже предлагает ввести плату за проезд по ростовским дорогам и медаль дать градоначальнику.

Пользователь Сергей Симанович в оправдание дорожников отметил, что «не в асфальте дело, а в дырявом водопроводе, который вымывает землю из-под асфальта».

Между тем, 18 июня на участке дороги по улице Зоологической было перекрыто из-за порыва водовода диаметром 1000 мм. Схема движения автотранспорта была изменена.

Отметим, что это далеко не первые ямы в городе с начала года. Проблемы одна за другой стали появляться с приходом весны. Огромный провал произошел в первых числах марта у памятника Пушкину в центре донской столицы. Затем спустя несколько дней появились дыры в асфальте на улице Вавилова. В мае текущего года аварийные бригады ликвидировали порыв канализационного коллектора, который произошел в районе дома №26 на улице Сарьяна, образовав огромную яму.

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