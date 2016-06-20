Шанхай, Китай, 20 июня, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Власти Шанхая сообщили о введении дополнительных условий для участников аукциона, желающих приобрести регистрационные знаки для своего автомобиля. Изменения вступят в силу с 19 июля.

tourisminchina.ru Шанхай

Согласно последним правкам в законе, регламентирующим постановку автомобиля на учет, участник аукциона должен быть резидентом Шанхая и своевременно планить налоги последние 3 года до проведения торгов. Кроме того, принять участие в аукционе не смогут те, на кого заводились дела об административном правонарушении, пишет «Синьхуа».

Принятые меры направлены на сокращение общего количества участников аукциона, на котором проходит продажа номерных знаков. Аукционная система продажи номерных знаков была введена властями Шанхая в 1986 г.

В настоящее время средняя стоимость номеров для постановки автомобиля на учет составляет около 75 тыс. юаней ($12 тыс.). Исторический максимум стоимости номерных знаков был зарегистрирован в марте 2013 г., победители аукциона платили около 92 тыс. юаней ($15 тыс.) за автомобильный номер.