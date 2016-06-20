Томск, 20 июня, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В Томской области завершилась посевная кампания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, общая посевная площадь региона — с учетом сева озимых культур и многолетних трав — составила 348 тыс. гектаров, что на 2,4% превышает показатели 2015 года.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

Яровыми засеяно 225,5 тыс. гектаров: зерновыми и зернобобовыми культурами — 185,2 тыс. гектаров, картофелем — 1,8, рапсом — 10,9, однолетними травами — 18,6, многолетними травами — 14,3 тыс. гектаров и овощами — 507 гектаров. План посевной кампании перевыполнили хозяйства Томского, Чаинского, Шегарского, Бакчарского и Асиновского районов.

Для повышения урожайности зерновых аграрии приобрели 14,4 тыс. тонн минеральных удобрений — это 141% к уровню 2015 года.

На проведение весенних полевых работ — 2016 направлено 788,8 млн рублей, в том числе 378,6 из федерального и 410,2 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, сельхозпроизводители использовали 332,8 млн рублей кредитных ресурсов, а областной департамент по социально-экономическому развитию села раньше, чем в прошлом году, направил аграриям средства государственной поддержки. Перечислены субсидии на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам, приобретение элитных семян и семян для районов Крайнего Севера, а также на техническое перевооружение хозяйств.

По мере созревания трав аграрии начинают заготовку кормов для животноводства. В 2016 году, чтобы закрыть потребности в кормах фермеров и сельхозпредприятий, планируется произвести не менее 31,8 центнера кормов на условную голову скота.