Красноярск, 20 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Назначен новый директор Красноярского художественного музея им. Сурикова. Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко представила коллективу музея нового директора — Владимира Лузана, с 17 июня он приступил к обязанностям руководителя.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Кукольный театр

Как сообщила ИА REGNUM помощник министра культуры Наталья Федорова, смена директора связана с тем, что предыдущий начальник учреждения Марина Москалюк возглавила Красноярскую академию музыки и театра. «Замена связана с тем, что Марину Валентиновну повысили, назначив ректором Академии музыки и театра, и она согласилась возглавить этот институт. Соответственно, в музее образовалась вакансия руководителя, и мы выбрали Владимира Лузана», — пояснила она.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, почему именно Лузан занял вакантную должность, Федорова сослалась на решение министра культуры, отметив, что на выборе, безусловно, сказался его «опыт работы в правительстве края».

В предоставленной собеседницей информации говорится, что Лузан по образованию — искусствовед, в 2012 получил степень кандидата философских наук. В настоящее время он обучается в докторантуре по специальности «Теория и история культуры (культурология)».

Послужной список ставленника Минкульта достаточно пестрый. С 2008 по 2010 год Лузан занимал должность главного специалиста отдела региональных межкультурных коммуникаций в министерстве культуры края. Впоследствии он был назначен на должность замдиректора по библиотечной деятельности в краевой научной библиотеке, а в 2013 году сделался начальником отдела культурной политики и социокультурного мониторинга в администрации города Красноярска. С 2014 года Лузан работал заместителем гендиректора по маркетингу в краевой филармонии.

Остается только предполагать, сколько же лет пробудет Лузан на новом месте. Политика назначения юных директоров в учреждения культуры стала для красноярского Минкульта традицией: Лузану — 31 год (родился 9 октября 1984 года), директору Краевого дома искусств на момент назначения в 2010 году было 25 лет, новому директору Красноярского культурно-исторического музейного комплекса — 27 лет.

Некоторые культурные работники утверждают, что министерство, не советуясь с коллективами учреждений, удаляет опытных и «слишком самостоятельных» директоров, заменяя их более сговорчивой молодежью, переводя краевую культуру «в режим ручного управления». У новых директоров нет ни поддержки коллектива, ни широких связей, а потому они более зависимы от вышестоящего министерского начальства и исполняют спускаемые свыше указания буквально, без всяких «но» и «почему».

Результатом «усечения главы» дома искусств стал полный распад коллектива и поголовная смена кадров, замена директора музейного центра тоже не обошлась без протестов со стороны работников. Как сообщил ИА REGNUM анонимный источник в музее им. Сурикова, Москалюк не всегда прислушивалась к рекомендациям свыше, в частности, не шла на урезание штатов, также у нее были широкие планы по созданию при музее реставрационного центра.