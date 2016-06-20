Москва, 20 июня, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, согласно расписанию проведения единого государственного экзамена в 2016 году в российских школах в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по физике и химии, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали 192 тыс. человек, в том числе более 176 тыс. выпускников текущего года, по химии — около 85 тыс. человек, из них 76 тыс. — выпускники текущего года.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике и химии составляет 36 баллов. На экзаменах разрешено пользоваться стандартным калькулятором.

Результаты экзаменов будут объявлены участникам не позднее 4 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ-2016 в России без сбоев и нарушений прошел с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. Экзамены в основной период проходят с 27 мая по 30 июня. Во всех регионах России работает горячая линия по вопросам сдачи ЕГЭ, а также телефон доверия к ЕГЭ, по которому можно сообщать обо всех случаях нарушений во время экзаменов.

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