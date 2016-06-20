Пекин, 20 июня, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Без сомнения, США невыгоден выход Великобритании из состава ЕС, и за прошедшие несколько месяцев многочисленные комментаторы, не говоря уже об администрации президента США Барака Обамы, высказались по этому поводу. Однако, как считают аналитики, то же самое верно и для Китая, пишет Иван Лидерев для National Interest.

mensurata.com Опускающиеся ворота

Выход Лондона из Европейского союза станет большим экономическим и политическим ударом по Китаю, что вызывает определенное беспокойство в Пекине. Таким образом, Китай не открыто, но настойчиво противостоит этому шагу Соединенного Королевства — о чем председатель КНР Си Цзиньпин лично заявил руководству страны в ходе его личного визита в Великобританию в октябре 2015 года. Тогда Пекин выступил с заявлением, согласно которому «Китай надеется на процветание Европы и сохранение единства ЕС». Не допустить выхода Великобритании для Пекина важно по трем причинам.

Во-первых, считает автор, Пекин надеется использовать сближение отношений с Лондоном для оказания влияния на политику ЕС в отношении КНР. Под давлением со стороны США и Японии Китай стремится переключить свое внимание на ЕС, где он сможет использовать свои экономические возможности, которые являются основной движущей силой в стратегии Китая по созданию нового большого шелкового пути. С этой целью Китай добился близких экономических и политических отношений с Лондоном в надежде на то, что Великобритания станет ключевым партнером и сторонником Пекина в ЕС. В частности, руководство КНР пошло на большие усилия, чтобы наладить отношения с Консервативной партией.

И такая стратегия уже начала приносить свои плоды по двум ключевым направлениям. Несмотря на значительное противодействие как внутри страны, так и за рубежом, правительство Великобритании смогло добиться предоставления Китаю статуса страны с рыночной экономикой, благодаря чему Пекину больше не грозят в такой мере антидемпинговые пошлины, накладываемые на его товары. Лондон также выступал за многомиллиардную сделку о создании зоны свободной торговли между Китаем и ЕС, которая является для Пекина уникальной возможностью значительно расширить свои торговые и инвестиционные отношения с Европейским союзом. С точки зрения Китая, дополнительным плюсом такого соглашения о свободной торговле станет то, что из-за него США будет сложнее ввести свое трансатлантическое торгово-инвестиционное соглашение. После выхода Лондона из ЕС по планам Пекина оказывать влияние на ЕС с помощью Великобритании будет нанесен серьезный удар, а сам Евросоюз ослабнет в качестве потенциального экономического и политического партнера КНР.

Во-вторых, благодаря Великобритании у Пекина есть доступ на гигантский, но довольно закрытый европейский рынок. Большое число китайских компаний сделали инвестиции в относительно либеральную экономики Соединенного Королевства в качестве плацдарма для проникновения на крайне зарегулированный рынок ЕС, на котором находится более 500 млн потенциальных покупателей. Данные стратегические инвестиции стали еще важнее в последние годы на фоне того, как китайские компании начали занимать более высокие позиции в цепи добавочной стоимости, в частности, в сфере оказания услуг, а также столкнулись с ограничениями в инвестициях в других крупных экономиках, таких как США, введенными по соображениям безопасности и в целях предотвращения ухода технологий в КНР.

Несомненно, выход Великобритании из ЕС лишит Китай доступа на рынок ЕС через Соединенное Королевство. Так, основатель многомиллиардной компании Dalian Wanda Ван Цзяньлинь, сделавший крупные инвестиции в Великобританию, предупредил, что «выход из ЕС не будет умным выбором для Соединенного Королевства, поскольку такой шаг создаст большое число препятствий и проблем для инвесторов». Он также предвидит, что в случае выхода «многие китайские компании рассмотрят возможность переноса своих европейских представительств в другие страны». По данным, полученным от инсайдеров, уже сейчас многие китайские компании приостановили сделки в Великобритании и с озабоченностью ожидают результатов референдума.

В-третьих, Лондон играет ключевую роль в том, чтобы сделать юань международной валютой. Будучи ведущим финансовым центром, расположенным в центре ЕС, страна представляет собой плацдарм для продвижения китайской валюты за пределами Азии. Здесь важно понять, что превращение юаня в международную валюту является основной целью правительства КНР. Добившись этой цели, Пекин сможет выдавать кредиты в своей валюте, генерировать рост финансовыми средствами, избавиться от зависимости от иностранных валют, а также доказать стабильность юаня — валюты, с помощью которой другие страны могут проводить свои сделки с Китаем.

С более фундаментальной точки зрения, благодаря тому, что юань получит статус международной валюты, Китай сможет стать одной из тех стран, которые определяют финансовую систему мира, а также занять место настоящей сверхдержавы, поскольку, как отметил лауреат премии мира по экономике Роберт Манделл, «великие державы обладают великими валютами».

Первые признаки того, что эта стратегия работает, уже налицо. После постоянного роста в количестве сделок с юанем, наблюдаемого за последние несколько лет, Лондон на сегодняшний день является вторым по объему центром торговли юанем после Гонконга. Если Великобритания выйдет из ЕС, неясно, останется ли Лондон средством осуществления амбиций Китая по продвижению юаня в качестве международной валюты и связанных с этим планов играть более существенную роль в мире крупных финансов. В частности, Лондон играет роль ключевого центра финансовых услуг ЕС, благодаря чему у него есть возможность «допускать» учрежденные в Великобритании компании для работы и открывать филиалы во всех странах-членах ЕС без дальнейшей регистрации.

Помимо этих более значительных и стратегических причин, КНР также обеспокоен тем, как выход Великобритании из ЕС скажется на самом европейском блоке, который является самым крупным торговым партнером Китая и с которым взаимный обмен товарами и услугами достиг в 2015 году €520 млрд. Выход из ЕС Лондона окажет серьезное воздействие на сам блок и глобальную экономику в целом, ослабив глобальные темпы роста на следующие год — два. Для Китая, чья экономика сильно ориентирована на экспорт и который уже переживает снижение экономических показателей, такое развитие событий представляет серьезную проблему.

По мнению автора, на более личном уровне лидеры КНР просто удивлены референдумом о выходе из ЕС. Им сложно представить, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может поставить так много на карту в референдуме, результаты которого непредсказуемы и с высокой долей вероятности необратимы. По словам эксперта Керри Брауна, прагматичные лидеры КНР также удивлены тем, что Лондон может отвернуться от экономических и политических преимуществ, предоставляемых большой международной сетью, такой как ЕС, из-за «абстракты идеалов абсолютного суверенитета».

Таким образом, для Китая выход Великобритании из ЕС станет катастрофой, которая приведет к значительным стратегическим и экономическим последствиям.