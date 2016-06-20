Окленд, США, 20 июня, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс прокомментировал победу своей команды в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Голден Стэйт».

Леброн Джеймс

«Мы были полностью сосредоточены, — цитирует Джеймса Sports.ru. — Я немного изменил подход к матчам. В первых 2-х встречах на площадке «Уорриорз» я был недостаточно хорош. Посмотрел много видео с эпизодами из матчей. Стал уделять внимание деталям, следовать плану».

При этом лидер команды отметил, что «Кливленду» удалось отыграться с «Голден Стэйт» при счете в серии 1:3.

«Я отдал все, что у меня есть, — сказал Джеймс. — Я вложил свое сердце, свою кровь, пот и слезы в игру… Кливленд! Это для тебя!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» на чужом паркете переиграл «Голден Стэйт Уорриорс» в решающем седьмом матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча, прошедшая на Oracle Arena в Окленде, завершилась со счетом 93:89.

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