Москва, 20 июня, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Москвы задержали подозреваемую в совершении мошенничества в особо крупном размере. 15-летняя школьница передала мужчине и женщине 6 млн рублей в обмен на избавление от якобы наведенной на нее порчи, сообщает Life.ru.

top-desktop.ru Чемодан денег

Инцидент произошел на Дегунинской улице, в храме святых Бориса и Глеба. К девушке подошли неизвестные и рассказали, что ей необходимо снять порчу и проклятия. Школьница, приняв злоумышленников за работников храма, прониклась к ним доверием и отправилась домой за деньгами. Забрав из квартиры 6 млн рублей — все сбережения семьи — она вернулась в храм и передала деньги мошенникам.

Позже девушка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась к сотрудникам храма, однако мошенники уже исчезли. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержали жительницу Урюпинска. Расследование продолжается. Как стало известно изданию, деньги родные школьницы копили на квартиру.