Москва, 20 июня, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 25 июня по приглашению главы КНР Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На повестке дня переговоров глав государств также будут ключевые проблемы международной повестки дня, взаимодействие в рамках многосторонних и региональных организаций, прежде всего ООН, БРИКС, «Группы двадцати», а также тематика реализации договоренностей, которые будут достигнуты накануне в ходе саммита ШОС в Ташкенте», — говорится в сообщении.

Также стороны планируют обговорить конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.

Напомним, это уже не первый визит Владимира Путина в Китай. До этого глава государства посещал КНР уже 10 раз — столько же раз президент ездил во Францию и Италию, и чуть больше — в Германию (12 раз), на Украину (16 раз), в Белоруссию (16 раз) и в Казахстан (18 раз).