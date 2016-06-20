Тихвин, Ленинградская область, 20 июня, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Легенда о целебном колодце в поселке Шугозеро Тихвинского района Ленобласти стала основой областного праздника вепсской культуры «Vepsan purde» («Вепсский родник»). Мероприятие состоялось в минувшие выходные и собрало около тысячи гостей из Петербурга, Ленобласти и других регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://vk.com/vepsskiy_kray Праздник «Вепсский родник». Фото сообщества «Вепсский край»

Вепсы на территории Тихвинского района проживали испокон веков и в современном мире продолжают беречь свои традиции. Представители этого финно-угорского народа Ленобласти проводят праздник «Вепсский родник» с 2012 года. В Шугозере находится колодец, вода из которого считается целебной. Праздник традиционно открывается шествием участников к этому источнику.

Основой дальнейшей программы стала театральная постановка с участием творческих коллективов Ленинградской области и Петербурга. Участники представления говорили как на вепсском, так и на русском языках. На ярмарке народных мастеров посетители познакомились с ремесленными изделиями вепсов, а после приняли участие в аукционе изделий мастеров вепсского края. Гостей также ждали мастер-классы, дегустация блюд вепсской кухни, хороводы, народные игры и конкурсы: «Кукла-леший», «Обереги леса», «Вепсская выпечка». Маленьких посетителей покатали на лошадях и каруселях.

Яркой частью праздника стал конкурс национальных вепсских подворий. Несколько сельских поселений Тихвинского района приехали в Шугозеро представлять свою культуру и народные промыслы. На каждом подворье гостил свой «леший» — для вепсов важный посредник между природой и человеком.

«Вепсский родник» — уже второе масштабное мероприятие вепсской народной культуры в этом месяце. 11 июня в селе Винницы Подпорожского района прошел областной фестиваль «Древо жизни».

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Праздники организованы при содействии комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

«Древо жизни» проводится уже более 25 лет и ежегодно встречает около шести тысяч гостей. «Вепсский родник» вполне может стать таким же по своей величине, считает Андрей Друшляков, начальник отдела комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти. Благодаря распространению информации о «Вепсском роднике» с каждым годом число посетителей праздника увеличивается.

Как рассказал Андрей Друшляков, в этом году в поселок Шугозеро приехали не только семьи, но и молодежь, а значит, такие мероприятия интересны всем жителям области. Администрация это учитывает и оказывает нужную поддержку.

Справка

Общая численность вепсов в России, по переписи 2010 года, — 5 936 человек. Статус коренного малочисленного народа Российской Федерации вепсы получили в 2000 году. Крупнейшим местом их компактного проживания является поселок Винницы (вепс. Вингл) Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют столицей своего края.