Москва, 20 июня, 2016, 09:27 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» планирует показать на Московском международном автосалоне две новые версии хэтчбека LADA Xray и спортивный вариант LADA Vesta, сообщает портал «Колеса.ру».

lada.ru LADA Xray

Модификация Xray Cross будет дополнена «внедорожным» обвесом кузова и получит увеличенный дорожный просвет. Версию Xray Sport оснастят новыми бамперами более агрессивного дизайна. Обе модели получат оригинальные колесные диски.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Lada Xray Cross станет полноприводной, «АвтоВАЗ» даже зарегистрировал название Xray X. Но случится ли это к открытию Московского международного автосалона пока неизвестно.

Стоит отметить, что новые версии Xray еще не скоро появятся в продаже. «АвтоВАЗ» заморозил работы по созданию Lada Xray Cross и универсала Lada Vesta в связи с оптимизацией финансовых расходов предприятия. Сокращение финансирования коснулось и фейслифтинга Lada Kalina в Х-стиле.

А вот перспективы спортивной версии Xray более ободряющие — спортивное подразделение «АвтоВАЗа» Lada Sport заявило о планах серийного выпуска Xray Sport со 150-сильным двигателем. Тот же двигатель достанется модели Vesta Sport, премьера которой также состоится на ММАС-2016.