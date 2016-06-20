Гонконг, Китай, 20 июня, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Гонконга провели операцию по поимке участников преступной группировки, занимающихся торговлей наркотическими веществами. В момент задержания в автомобиле одного из преступников были обнаружены 95 кг кокаина.

Курильщики опиума в Нью-Йорке. 1881

Рыночная стоимость обнаруженных мешков с кокаином превышает $12,7 млн. Как отметили в управлении полиции Гонконга, задержанная партия наркотиков стала крупнейшей за последние 2 года, пишет «Сина синьвэнь».

Сотрудникам полиции удалось арестовать 4-х наркоторговцев, в том числе иностранного гражданина. Имена арестованных не сообщаются СМИ в интересах следствия. В ближайшие дни арестованным предъявят официальное обвинение. Согласно китайскому законодательству, хранение и транспортировка наркотиков в особо крупном размере наказывается пожизненным лишением свободы.