Уфа, 20 июня, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Троих воспитанников уфимского детского дома №1, которые 19 июня сбежали из детского лагеря «Бригантина», ищут в Мелеузовском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний пионерский лагерь

«Дети находились в лагере на берегу Нугушского водохранилища, — говорится в сообщении. — 16-летний мальчик и две 14 и 15-летние девочки ушли в неизвестном направлении в обеденное время».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Другие подробности пока неизвестны.