Москва, 20 июня, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Нефть последнее время оставалась под давлением, что неудивительно на фоне внушительных опасений, вызванных вероятностью выхода Великобритании из ЕС, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Нефть

«По факту, итоги голосования в стране также могут оказывать влияние на энергоноситель на предстоящей неделе. Но, скорее всего, то, чего так боялись рынки, не произойдет и страна останется в составе ЕС. Следовательно, Brent может получить ощутимую поддержку. Тем более, что большого числа оснований для падения котировок ниже уровня 47 долларов за баррель, в целом, нет», — пояснила Рогова.

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«Помимо британского референдума традиционно надо следить за данными по коммерческим запасам в Штатах и данными по числу работающих буровых установок. Но даже позитивной динамики показателей вряд ли будет достаточно для того, чтобы Brent обновила недавние максимумы. Скорее всего, черное золото будет оставаться в диапазоне 47,00 — 52,83», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, цена на нефть растет на фоне удешевления американской валюты по отношению к мировым и ожиданий сохранения членства Великобритании в Евросоюзе. Так, по состоянию на 06.53 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1% до $49,66 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,26%, до $49,17.