«Нефть колеблется»
Москва, 20 июня, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Нефть последнее время оставалась под давлением, что неудивительно на фоне внушительных опасений, вызванных вероятностью выхода Великобритании из ЕС, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«По факту, итоги голосования в стране также могут оказывать влияние на энергоноситель на предстоящей неделе. Но, скорее всего, то, чего так боялись рынки, не произойдет и страна останется в составе ЕС. Следовательно, Brent может получить ощутимую поддержку. Тем более, что большого числа оснований для падения котировок ниже уровня 47 долларов за баррель, в целом, нет», — пояснила Рогова.
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«Помимо британского референдума традиционно надо следить за данными по коммерческим запасам в Штатах и данными по числу работающих буровых установок. Но даже позитивной динамики показателей вряд ли будет достаточно для того, чтобы Brent обновила недавние максимумы. Скорее всего, черное золото будет оставаться в диапазоне 47,00 — 52,83», — предположила эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, цена на нефть растет на фоне удешевления американской валюты по отношению к мировым и ожиданий сохранения членства Великобритании в Евросоюзе. Так, по состоянию на 06.53 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1% до $49,66 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,26%, до $49,17.