Пекин, 20 июня, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Согласно последний данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, в мае 2016 г. в 60 самых крупных городах Китая в очередной раз зафиксирован рост цен на недвижимость. Несмотря на принимаемые властями КНР меры, стоимость кв. метра в среднем увеличилась на 20%.

grofx.com Пекин

За прошедший месяц стоимость недвижимости в Шанхае и Пекине выросла на 33,8% и 21,4% в годовом эквиваленте. Власти КНР оказывают необходимую поддержку гражданам в виде снижения процентных ставок на ипотеку и снижение требований для ее получения, однако этого недостаточно для восстановления китайского рынка недвижимости, пишет «Чжунго жибао».

Самое большое увеличение стоимости недвижимости в мае было зафиксировано в промышленном г. Шэньчжэнь, где кв. метр жилья подорожал на 54% в годовом исчислении. Власти Шэньчжэня объясняют резкий рост стоимости недвижимости активизацией спекулянтов.

По словам представителя Национального статистического бюро Лю Цзяньвэя, ситуация по-прежнему остается критической, однако в ряде регионов заметны незначительные улучшения. Так, в 18 крупных городах КНР цены на жилье действительно снизились, однако снижение остановилось на уровне 0,3−0,4%.