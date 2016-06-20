Москва, 20 июня, 2016, 08:36 — ИА Регнум. На предстоящей неделе рубль может предпринять попытку вернуться к нижней границе установившегося ранее диапазона (63,00 — 66,00). По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, вверх котировки российской валюты могут подталкивать сразу насколько факторов.

ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, динамика цен на нефть. Фундаментальный фон радикальным образом не изменился. А это значит, что и оснований для внушительного падения у Brent нет. Следовательно, высока вероятность восстановления котировок от недавнего локального минимума. Во-вторых, в России начинается налоговый период, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность. В-третьих, новости, поступающие с ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума). Тот факт, что Россия и Запад готовы к диалогу, дает основания полагать, что в обозримом будущем санкции все же могут быть сняты. В-четвертых, пусть пока и единичные, но все же позитивные макроэкономические данные: промышленное производство в мае выросло на 0,7% в годовом выражении», — перечислила факторы роста российской валюты Рогова.

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«На текущем этапе, пожалуй, единственным фактором, который может подтолкнуть пару USD/RUB вверх, остается общерыночное бегство из рискованных активов в преддверии референдума в Великобритании», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы доллара США и евро к рублю июня, установленные Банком России, понижены. Так, курс доллара США снижен на 42,2 копейки до 65,43 рубля. Евро потерял 68,51 коп. и составил 73,56 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 1% до 49,66 доллара за баррель.