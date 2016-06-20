Берлин, 20 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Немецкая тюнинговая компания Brabus представила публике самый быстрый кабриолет в мире, созданный на базе спортивного Mercedes-AMG S63, сообщает uincar.ru.

autoevolution.com Mercedes-AMG S63

Исходная модель была модернизирована с помощью компании Motul. Автомобиль оснастили восьмицилиндровым 838-сильным 5,9-литровым двигателем, усиленным новыми турбокомпрессорами и выхлопной системой. Мотор развивает 1450 ньютон-метров крутящего момента.

Кабриолет разгоняется до ста км/час за 3,5 секунды, его максимальная скорость равна 350 км/час. Скоростной потолок новинки ограничен электроникой.

Кроме того, у машины изменен кузов, установлены 21-дюймовые кованные диски, усилена подвеска и уменьшен дорожный просвет. Салон автомобиля сделан ещё более удобным и просторным.