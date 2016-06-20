Калининград, 20 июня, 2016, 07:54 — ИА Регнум. В Калининградской области водолазы Балтийского флота уничтожили три авиабомбы времён войны, угрожавшие судоходству в Балтийском море. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, миноподобные объекты были обнаружены в акватории в районе г. Пионерский.

Штаб Балтфлота Момент подрыва авиабомбы в Балтийском море

На смертоносные находки наткнулись специалисты компании, выполнявшей подводные работы недалеко от побережья Пионерского. О находке были извещены оперативные службы Балтийского флота.

Командованием флота было принято решение о направлении в указанный район базового тральщика «Сергей Колбасьев», рейдового тральщика «РТ-212» соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы, а также водолазного катера поисково-спасательного отряда БФ.

По прибытию кораблей в указанный район были осуществлены водолазные спуски к месту обнаружения объектов. Военные водолазы идентифицировали объекты как авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, после чего боеприпасы были уничтожены методом подрыва.