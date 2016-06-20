Пекин, 20 июня, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало новый прогноз на ближайшие 10 дней, согласно которому в ряде регионов Китая на смену проливным дождям придет аномальная жара.

(vov-vov.ru) Солнце

Рекордное повышение температуры ожидается на юге страны, где в настоящее время спасатели борются с последствиями наводнений. В течение следующих 10 дней температура воздуха в южных провинциях составит около 35−40°С, однако из-за высокой влажности температура будет ощущаться в среднем на 10 °C выше, пишет «Сянган жибао».

В ряде городов воздух прогреется до 45 °C, что может вызвать серьезные проблемы у пожилых людей и граждан, страдающих от различных хронических заболеваний. Жителям Шанхая, Чанша, Ханчжоу и Гуанчжоу порекомендовали без лишней надобности не покидать свои дома. Аварийные службы продолжают работать в усиленном режиме.