Вашингтон, 20 июня, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорс» на своем паркете уступил «Кливленд Кавальерс» в решающем седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча, прошедшая 19 июня на Oracle Arena в Окленде, завершилась со счетом 89:93.

nba.comcavaliers Победа «Кливленда»

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс — на его счету 27 очков. У хозяев площадки 32 очка в активе Дрэймонда Грина.

Таким образом, игроки баскетбольного клуба «Кливленд» Тимофей Мозгов и Александр Каун стали первыми российскими баскетболистами, которым удалось завоевать чемпионский титул в НБА. При этом спортсмены из РФ в решающем седьмом матче на паркете так и не появились.

НБА. Финал. 7-й матч

«Голден Стэйт» — «Кливленд» — 89:93.

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