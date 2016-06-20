Якутск, 20 июня, 2016, 06:46 — ИА Регнум. «Работа над законом о дальневосточном гектаре будет продолжаться до тех пор, пока он не будет наиболее близко отвечать не только интересам нашей республики, но всего Дальнего Востока», — заявил спикер якутского парламента Александр Жирков 19 июня 2016 года на брифинге по итогам заседания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», который состоялся в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Спикер Ил Тумэна Александр Жирков и Анатолий Тихомиров, спикер Заксобрания ЕАО

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Александр Жирков отметил, что при реализации принятого Федерального закона о дальневосточном гектаре продолжают выявляться его слабые места. «Все недоработки нового Федерального закона необходимо исправить. Нужна повседневная кропотливая работа. Только так мы сможем сделать данный закон полезным для населения Дальнего Востока», — добавил председатель Ил Тумэна.

Спикер парламента Якутии отметил, что принятый закон «видоизменил свою первоначальную концепцию». «Сегодня его пытаются представить совершенно в другом значении. Изначально он ставил цель привлечения и закрепления населения, развития экономики, производительных сил, привлечения кадров на Дальний Восток. Эти моменты должны быть в основе закона, а если туда начинают включать какие-то другие новеллы — это неправильно», — пояснил он.

Александр Жирков особо подчеркнул согласованную позицию регионов Дальнего Востока. «Субъекты Дальнего Востока изначально работали достаточно согласованно в этом направлении. Сегодня нашу единую позицию, включающую более чем 50 поправок, оформили официально в виде решения Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», — сказал спикер якутского парламента. — Мы предлагаем введение этого закона для всех граждан страны не ранее 2018 года. Наше предложение сегодня получило поддержку Ассоциации законодателей Дальнего Востока и Забайкалья. Это достаточно солидная поддержка. Все регионы Дальнего Востока согласны с этой поправкой. Уже сейчас, когда идут первые шаги по реализации закона, видно, что он начинает «пробуксовывать», потому что временные рамки очень сжаты. Включить весь Дальний Восток за такой короткий срок в действие этого закона представляется невозможным».

Кроме того поддержана отдельная законодательная инициатива Государственного Собрания (Ил Тумэн), которая содержит поправки к Федеральному закону № 119-ФЗ. В этих предложениях, разработанных совместно с Правительством республики, изложена позиция всей Якутии.

Заместитель председателя Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», председатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области Анатолий Тихомиров отметил, что изначально в ходе подготовки и обсуждения законопроекта в первом чтении в Государственной Думе он говорил о том, что проект закона требует более тщательной подготовки.

«Считаю, что не все субъекты Дальнего Востока готовы к тому, чтобы его реализовывать. По моему мнению, во многих субъектах осталось очень мало привлекательной земли для того, чтобы привлечь население, а основная идея законопроекта такова. Но самое главное — сегодня требуются большие капитальные вложения для межевания земель, которые сегодня не оформлены в собственность, в том числе и в государственную. В ходе обсуждения с коллегами мы пришли к единому мнению о том, что закон требует серьёзной доработки. Реализация закона требует дополнительных финансовых средств, которые сегодня многие региональные бюджеты в силу дефицита не могут себе позволить. Будем работать с этим законом. Мы должны понимать, что очень быстро его реализовать не удастся. Это проблема, которая требует длительного решения», — сказал Анатолий Тихомиров.

Оба решения Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» вместе с поправками к Федеральному закону о дальневосточном гектаре будут направлены в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации, и в рабочую группу Совета Федерации по анализу замечаний и предложений, высказанных при обсуждении Федерального закона № 119-ФЗ.