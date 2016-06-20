Москва, 20 июня, 2016, 06:29 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, начинается регулярное авиасообщение из нового, четвертого, московского авиаузла — аэропорта Жуковский. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишут РИА Новости.

ramport.aero Аэропорт Жуковский

Из новой воздушной гавани, которая была открыта 30 мая, рейсы будет выполнять Air Kyrgyzstan. Планируется, что аэропорт начнет с 20 рейсов в неделю. Это удалось благодаря достигнутым договоренностям с авиакомпаниями SCAT (Казахстан — ред.) и Air Kyrgyzstan, отметил заместитель гендиректора «Ростеха» Дмитрий Шугаев. Так, Air Kyrgyzstan будет осуществлять рейсы в Бишкек и Ош восемь раз в неделю, а SCAT — в Астану, Актюбинск (Атоба), Шымкент по 12 рейсов за семь дней.

Сооружение и развитие нового аэропорта находится в ведомстве «Росимпорта Аэро». Учредитель — «ТВК «Россия». Воздушная гавань также является совместным предприятием"Ростеха» и литовского авиационного холдинга Avia Solutions Group. Интвесторы вложили в этот аэропорт около 1,8 млрд рублей.