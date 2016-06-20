Пекин, 20 июня, 2016, 06:17 — ИА Регнум. Пекинский народный суд по вопросам интеллектуальной собственности принял апелляцию американской корпорации Apple, требующей пересмотреть постановление столичного патентного ведомства, решением которого было введено временное ограничение на продажу смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

macster.ru iPhone 6

Ограничение было введено несколько недель назад в связи с начавшимся судебным разбирательством, в рамках которого Apple обвиняет китайскую компанию Shenzhen Baili Marketing Service Co. в копировании смартфона iPhone. Патентное бюро Пекина ввело временное ограничение на продажу телефонов от Apple «до окончания судебного разбирательства», пишет «Сина синьвэнь».

«В настоящее время, несмотря на введенное ограничение, во всех регионах КНР осуществляется продажа продукции нашей компании. Мы намерены добиться от патентного бюро Пекина отмены решения, суд принял нашу апелляцию, в близжайшее время будет назначена дата новых слушаний», — заявил представитель Apple в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале мая Народный суд Пекина признал право китайской компании Xintong Tiandi Technology использовать бренд iPhone при производстве и реализации произведенных товаров.