Пекин, 20 июня, 2016, 05:52 — ИА Регнум. В целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 250 млрд юаней ($38,5 млрд).

23yy.com Юань

Китайский центробанк провел финансовые операции на 7-дневный срок, их доходность составит 2,25%. Согласно заявлению, опубликованному на сайте главного финансового регулятора страны, принятые меры направлены на поддержание курса юаня, пишет «Синьхуа».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 июня центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился на 0,32% до отметки в 6,6001 юаня за доллар. В последний раз подобный курс был зафиксирован в январе 2011 г.