Петропавловск-Камчатский, 20 июня, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Значительная часть территорий Усть-Большерецкого района Камчатки, который является «пилотным» для выдачи «дальневосточного гектара», имеет ограничения в использовании и оказалась заблокированной. Речь идет, в том числе о землях лесного фонда, охотничьих угодьях, защитных лесах и землях над участками месторождений полезных ископаемых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эту проблему на Камчатке во время своего рабочего визита обсудил с местными властями и представителями федеральных структур вице-премьер Юрий Трутнев. «Там где ограничения, придется вводить новую категорию — где получение участка возможно, но виды использования ограничены. Такие территории должны быть обозначены на карте отдельно или выделены цветом. Мы обязательно будем стремиться к тому, чтобы оставить как можно больше земли зелёного цвета, чтобы её могли люди получить, потому что основная цель закона именно в этом», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред поручил подготовить все необходимые изменения в закон. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM его пресс-секретарь Елена Стратонова, заявил, что предложения по использованию земель, которые сейчас ограничены для предоставления гектара, правительство Камчатки в ближайшее время направит в федеральные органы власти.

По данным региональных властей, после нанесения на карту всех ограничений, для распределения стало доступно только 27% территории. «Этого, конечно, мало. И надо заниматься тем, чтобы эту цифру нарастить — за счет предоставления жителям земель с ограниченным использованием. На организационные вопросы по введению этого закона, действительно, было потрачено очень много сил в подготовительный период, а это направление, скажу откровенно, наверное, упустили», — сказал Владимир Илюхин, уточнила его пресс-секретарь.

Юрий Трутнев подчеркнул, что закон пока работает в тестовом режиме и основная задача власти на всех уровнях, отладить механизм его реализации. Он подчеркнул, что с трудностями при реализации закона сталкиваются в большинстве субъектов Дальнего Востока и необходимо учесть все особенности территории.

Отметим, на Камчатке уже выдали первый «дальневосточный гектар». Договор о передаче земли в безвозмездное пользование был заключен между жительницей посёлка Усть-Большерецк Юлией Маруненко и главой районной администрации Константином Деникеевым. Обладательница гектара планирует организовать на своём участке личное подсобное хозяйство. Как сообщили в администрации района, в настоящее время на получение «дальневосточного гектара» претендуют порядка 30 человек. Заявки поступали как через специальный информационный сервис, так и принимались непосредственно специалистами администрации.