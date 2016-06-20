Петропавловск-Камчатский, 20 июня, 2016, 05:16 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 20 июня завершился отопительный сезон, который из-за неустойчивой погоды затянулся дольше обычного. При этом из всех домов регионального центра исчезла и горячая вода, у кого-то — на все лето, а у кого-то всего на пару дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

1maps.ru Петропавловск-Камчатский. Камчатский край

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Петропавловска, на минувших выходных (18−19 июня) температура воздуха не опускалась ниже +8 градусов и с учетом предыдущих дней выдержан норматив по количеству теплых дней, необходимых для отключения тепла.

Вместе с теплом из домов исчезла и горячая вода. «Это техническая необходимость. Нужно перестроить систему на подачу только ГВС. На это нужно 2−3 дня. Из 1656 домов в Петропавловске горячую воду летом будут получать больше половины. В остальных пока система не позволяет делать это без подачи тепла», — добавили в мэрии, отметив, что коммунальные службы уже подготовили график отключений ГВС на лето на время проведения ремонтных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Петропавловске установилась неустойчивая погода — несколько дней температура воздуха держалась на отметке +8 градусов, а потом резко падала, а по закону для отключения батарей нужно пять дней подряд с температурой +8, чтобы

При этом, в 2014-м году батареи отключили 10 июня, в 2015-м — 1 июня, а в 2016-м тепло из домов исчезнет 20-го числа.