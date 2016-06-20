Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 04:00 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин проведет отдельные встречи с главами Армении и Азербайджана Сержем СаргсяномиИльхамом Алиевым, после чего состоится трехсторонняя встреча по Карабаху. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишут РИА Новости.

president.am Встреча президентов России, Армении и Азербайджана 10,08.2014 в Сочи

По словам Ушакова, трехсторонние переговоры планируется провести по известной проблеме нагорно-карабахского урегулирования. Так, отметил помощник президента, сначала Путин встретится по отдельности с Саргсяном и Алиевым, а потом они проведут переговоры все вместе.

Россия со своей стороны будет всеми силами пытаться содействовать сторонам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Российская сторона уже сыграла в этом процессе немаловажную роль.

«Мы уже сыграли, я бы даже сказал, решающую роль в прекращении боевых действий, которые происходили», — подчеркнул Ушаков.

В настоящее время Москва готова продолжить свою миссию посредника при полном взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на основе принципов, изложенных в 2009—2013 годах. Кроме того, между сторонами конфликта с 1994 года действует соглашение о прекращении огня, в связи с чем Россия призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность.