Путин проведет встречи по Карабаху с главами Армении и Азербайджана
Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 04:00 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин проведет отдельные встречи с главами Армении и Азербайджана Сержем СаргсяномиИльхамом Алиевым, после чего состоится трехсторонняя встреча по Карабаху. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишут РИА Новости.
По словам Ушакова, трехсторонние переговоры планируется провести по известной проблеме нагорно-карабахского урегулирования. Так, отметил помощник президента, сначала Путин встретится по отдельности с Саргсяном и Алиевым, а потом они проведут переговоры все вместе.
Россия со своей стороны будет всеми силами пытаться содействовать сторонам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Российская сторона уже сыграла в этом процессе немаловажную роль.
«Мы уже сыграли, я бы даже сказал, решающую роль в прекращении боевых действий, которые происходили», — подчеркнул Ушаков.
В настоящее время Москва готова продолжить свою миссию посредника при полном взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на основе принципов, изложенных в 2009—2013 годах. Кроме того, между сторонами конфликта с 1994 года действует соглашение о прекращении огня, в связи с чем Россия призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность.