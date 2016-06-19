Киев, 20 июня, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Украина должна выполнить условия минских соглашений и принять поправки в конституцию о децентрализации власти, заявил новый внештатный советник украинского президента, экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу «Интер».

Флаг НАТО

По словам советника, одна из главных задач, которую он намерен выполнить, заключается в том, чтобы дать понять Петру Порошенко и правительству, что Киев должен провести реформы. В противном случае в будущем Украина потеряет поддержку и западных политиков, и собственных граждан.

«Украина должна осуществить свою часть минских соглашений. В частности, децентрализацию», — подчеркнул Расмуссен.

Он также отметил, что Украина должна сосредоточить свое внимание на борьбе с коррупцией. Кроме того, он посоветовал украинскому президенту предпринять стратегию «быстрых побед», то есть провести те реформы, результаты которых население страны сможет почувствовать максимально быстро.

Сегодня конституционные реформы на Украине оказались «замороженными». Напомним, что, согласно минским договоренностям, украинские власти должны провести конституционную реформу, которая предоставила бы Донбассу право получить особый статус. Так, в августе минувшего года Рада приняла поправки в Основной закон о децентрализации.

В свою очередь, представители республик Донбасса заявили, что не согласны с изменениями, потому как не участвовали в обсуждении, как требуется в минских соглашениях. Тем временем представители радикально-националистических сил планируют во втором чтении голосовать против децентрализации.