Архангельск, 19 июня, 2016, 23:07 — ИА Регнум. На острове Краснофлотском в Архангельске прошёл фестиваль на свежем воздухе «Мост». Главной приглашенной звездой стала отечественная группа «Ария». Праздник обошелся без происшествий.

Анна Кошечко ИА REGNUM Гости фестиваля отрывались по-полной

Как отмечают организаторы, это уже третье по счету мероприятие. Концерт длится почти двенадцать часов — начиная с 12.00 и до полуночи.

В этом году на фестивале помимо основной сцены работало несколько зон развлечений и отдыха.

На концерте выступили известные группы «Кукрыниксы», «Пилот», «Louna», «Мураками». Также на одной сцене с именитыми рок-группами сыграли и местные, которые хорошо известны архангелогородцам: «13см», «EVO», «E-Sex-T».