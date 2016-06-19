Москва, 19 июня, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп «бросает вызов» ненужной антироссийской политике Вашингтона. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Заявив о намерении пригласить Путина (Владимира) в Вашингтон, Трамп выступает за здравый смысл и бросает вызов линии на ненужную конфронтацию с Россией», — написал политик.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью миланской газете Corriere della Sera заявил, что в случае своей победы на выборах он будет готов пригласить президента РФ Владимира Путина в Вашингтон.

«У меня не будет никакой проблемы сделать это, действительно никакой», — сказал миллиардер.

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