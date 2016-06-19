Киев, 19 июня, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Депутат парламента Украины Надежда Савченко, которую недавно помиловал президент РФ Владимир Путин, отправилась на сессию ПАСЕ в Страсбург. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook .

Александр Горбаруков ИА REGNUM Продвижение Савченко

«Сегодня сестренка улетела в Страсбург, впервые, — написала она. — В ПАСЕ наконец появится Надежда (Савченко)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военнослужащая Украины Надежда Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к гибели российских журналистов в Донбассе в 2014 году. Суд состоялся 22 марта 2016 года в Ростове-на-Дону.

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко 25 мая. После этого украинская военнослужащая вылетела в Киев, где ее торжественно встретили соотечественники.