Петрозаводск, 19 июня, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Следственными органами СК России по Республике Карелия задержаны трое подозреваемых, возможно причастных к трагедии на озере Сямозеро: инструкторы Регина Иванова и Людмила Васильева, а также заместитель директора ООО «Парк-отель «Сямозеро» Вадим Виноградов, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ashely Moreno Задержание подозреваемого

«Для следствия уже сейчас вполне очевидно, что инструкторы, которые непосредственно сопровождали детей в походе, однозначно несут ответственность за их безопасность. От их действий напрямую зависела судьба детей. Поэтому в числе первых задержанных оказались именно эти лица», — заявил руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Всем тем, кто имел отношение к организации похода, рекомендуем самостоятельно и незамедлительно явиться к следователям для дачи показаний.

«Если некоторые из «организаторов» детского отдыха полагают, что это расследование обойдет их стороной — они сильно ошибаются. Все причастные к гибели детей будут установлены и привлечены к уголовной ответственности», — заявил Маркин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня группа из 51 человека (47 детей и четверо взрослых) отправилась в плавание по Сямозеру на двух лодках и одном плоту. Ближе к вечеру группа попала в шторм, в результате чего лодки перевернулись и затонули. 14 человек, в том числе 13 детей, погибли.

Установлено, что отдых детей в Карелии был организован фирмой ООО «Парк-отель «Сямозеро», которое по результатам проведенного Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы тендера, выиграло конкурс на проведение детского отдыха.