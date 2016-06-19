Хельсинки, 19 июня, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Вступление Швеции в Североатлантический альянс не является актуальным для страны. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в Финляндии во время ежегодных дискуссий по внешней политике.

Stefan Lins Швеция

«Швеция на протяжении сотен лет жила в мире и хотела бы, чтобы это продолжалось еще в течение следующих 200 лет, — цитирует Левена ТАСС. — Мы хотим предсказуемости и долгосрочного развития в нашем ближайшем окружении».

При этом он добавил, что вступление Швеции в военный блок не является актуальным. По его словам, власти Швеции хотели бы сохранить статус государства, не входящего в военные блоки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня заместитель секретаря Совета Безопасности России Евгений Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что Российская Федерация ответит на любые действия Североатлантического альянса у своих границ.

По его словам, ответ Москвы на любые действия НАТО будет симметричным.

«Так что волноваться особо не о чем, — добавил Лукьянов. — Ответ адекватный, результативный и дешевый».

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