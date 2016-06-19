Киев, 19 июня, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко планирует в ходе своего визита во Францию обсудить с главой государства Франсуа Олландом санкции против Российской Федерации, а также прекращение боевых действий на юго-востоке Украины. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ» со ссылкой на дипломатические источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийские Санкции

«Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента (Франсуа Олланда) запланирована на 11:00 в Елисейском дворце, — отметил источник. — Она должна завершиться совместным заявлением для журналистов. При этом пресс-конференция президентов не планируется».

Другой источник агентства утверждает, что основными темами переговоров лидеров 2-х государств будут двусторонние отношения между странами, санкции против России, выполнение Минских договоренностей, а также вопрос восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, глава Украины Петр Порошенко намерен посетить Францию 21 июня. Программа визита предусматривает встречу с Франсуа Олландом, председателем национального собрания Клодом Бартолоном, а также председателем Сената Жераром Ларше.

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