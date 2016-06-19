Петрозаводск, 19 июня, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Глава Карелии Александр Худилайнен объявил 20 июня днем траура в связи с гибелью 14 человек (13 детей и один инструктор) на озере Сямозеро. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщается на официальном интернет-портале республики.

Markus Grossalber Траурные свечи

«Глава Республики Карелия Александр Худилайнен в связи с трагической гибелью людей, произошедшей на территории Республики Карелия, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, 20 июня 2016 года объявил в Карелии Днем траура», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня группа из 51 человека (47 детей и четверо взрослых) отправилась в плавание по Сямозеру на двух лодках и одном плоту. Ближе к вечеру группа попала в шторм, в результате чего лодки перевернулись и затонули.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

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