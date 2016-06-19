Баку, 19 июня, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Немецкий пилот «Формулы-1» Нико Росберг, выступающий за команду «Мерседес», занял первое место на восьмом этапе Гран-при Европы, который впервые в истории прошел в Баку (Азербайджан). Как передает «Р-Спорт», вторым пришел к финишу немец Себастьян Феттель («Феррари»). Третьим стал мексиканец Серхио Перес («Форс Индия»).

Thomas Ormston Нико Росберг

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший с шестой позиции, был вынужден досрочно завершить гонку на седьмом круге из-за проблем с передней подвеской болида.

Отметим, что следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Австрии — пройдет 3 июля.

Гран-при Европы. Баку. «Формула-1».

1. Нико Росберг «Мерседес»

2. Себастьян Феттель «Феррари»

3. Серхио Перес «Форс Индия»

4. Кимми Райкконен «Феррари»

5. Льюис Хэмилтон «Мерседес»

6. Валлтери Боттас «Уильямс»

7. Даниэль Риккьярдо «Ред Булл»

8. Макс Ферстаппен «Ред Булл»

9. Нико Хюлькенберг «Форс Индия»

10. Фелипе Масса «Уильямс».

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