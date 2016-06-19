Москва, 19 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина в связи с трагедией в Карелии настаивает на масштабной проверке детских оздоровительных лагерей по всей стране, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня. Мизулина напомнила, что в 2016 году правительство РФ объявило о значительном увеличении мест для оздоровления и отдыха детей на территории России: отремонтированных либо построенных детских лагерей.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

«Поэтому, я убеждена, что необходима масштабная проверка детских оздоровительных лагерей по всей стране, инициированная правительством», — заявила Мизулина.

Учитывая, какое количество нареканий на организацию отдыха детей в оздоровительном лагере «Парк-Отель Сямозеро» сейчас вскрылось, есть основания полагать, что власти Карелии недостаточно жестко проконтролировали готовность лагеря к приему детей, процесс подбора квалифицированного персонала для работы с детьми, говорит она. «Не исключаю, что подобные прецеденты могут наблюдаться и в других регионах страны. Необходима срочная инспекция лагерей», — полагает парламентарий.

«Я не вправе судить до окончания следствия, но уже сейчас очевидно, что отправляться в путешествие по озеру в шторм было весьма самонадеянным поступком. Это уже — преступная халатность», — говорит Мизулина.

Сенатор заверила, что будет следить за ходом следствия по делу. «Лето только началось, и мы получили такой вот тревожный сигнал. Летняя оздоровительная кампания 2016 года началась столь трагично», — заключила она.

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Группа из 47 детей в сопровождении четырех взрослых отправилась в плавание по Сямозеру на двух лодках и одном плоту. Они попали в шторм вечером 18 июня. Лодки перевернулись и затонули. В результате 11 детей и один инструктор погибли.