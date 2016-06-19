Петрозаводск, 19 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Тела 14 человек, погибших в результате ЧП на Сямозере, обнаружены в Пряжинском районе Республики Карелия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Мартин Хид. Озеро. 1862

«К настоящему времени число жертв увеличилось — погибло 13 детей и один инструктор», — говорится в сообщении.

Сотрудники СКР продолжают расследование уголовного дела по факту крушения лодки на Сямозере. По последним данным, сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать одного из подозреваемых.

«В настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию еще двоих скрывающихся от следствия лиц, а также тех, кто непосредственно организовывал отдых детей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня группа из 47 детей в сопровождении 4-х взрослых отправилась в плавание по Сямозеру на 2-х лодках и одном плоту. Чуть позже они попали в шторм, в следствии чего лодки перевернулись и затонули.

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