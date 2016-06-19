Москва, 19 июня, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Военнослужащий российского Центра примирения враждующих сторон в САР Андрей Тимошенков, который остановил начиненный взрывчаткой автомобиль, погиб в Сирии. Об этом, как передает RT, сообщили в Минобороны России.

mil.ru Российский солдат

«Сержант Тимошенков Андрей Леонидович остановил начинённый взрывчаткой автомобиль, открыв по нему огонь из стрелкового оружия, — говорится в сообщении ведомства. — При взрыве управляемого смертником автомобиля сам Андрей получил ранение несовместимое с жизнью».

В Минобороны добавили, что врачи боролись за жизнь военнослужащего больше суток, однако спасти молодого человека не удалось.

Сержант Андрей Тимошенков, который скончался 16 июня, посмертно представлен командованием к госнаграде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня Минобороны РФ сообщило о гибели младшего сержанта Михаила Широкопояса в Сирии. По данным российского оборонного ведомства, военный получил смертельное ранение в мае 2016 г. в провинции Алеппо при обстреле автомобильной колонны российского Центра по примирению в Сирии.

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