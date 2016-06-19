Баку, 19 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, из-за технических проблем с болидом сошел с дистанции Гран-при Европы в Баку (Азербайджан).

Alberto Gonzalez Rovira Даниил Квят на болиде

Как передает «Р-Спорт», российский гонщик в начале гонки из-за проблем с подвеской потерял несколько позиций и был вынужден на 7-м круге заехать в боксы.

Механики команды не смогли вернуть болид российского пилота в гонку.

Отметим, что Квят стартовал в гонке с шестой позиции.

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